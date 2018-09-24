В Пентагоне опровергли сообщения о вывозе коалицией боевиков из сирийской провинции

Представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер заявил, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами не вывозила из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), передает РИА «Новости».

По его словам, коалиция по-прежнему намерена уничтожать, а не перевозить террористов.

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«Коалиция из 77 членов остается нацеленной на уничтожение остатков ИГ в Сирии и достижение их поражения по всему миру, а не на их транспортировку», — сказал Фолкнер.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ из сирийской провинции.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.