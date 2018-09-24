Порошенко рассказал о роли Украины в «защите» НАТО от России

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что его страна играет ключевую роль в роль в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post.

Украинский лидер рассказал, что «оптимистичный и сильный духом» украинский народ «защищает восточный фланг НАТО» от России, что выражается в финансовых затратах на оборону.

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«В настоящее время мы тратим 6% ВВП на армию. И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО. При этом мы сражаемся не только за себя, но и за Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности», — сказал Порошенко.

Также глава Украины отметил, что из-за действий России большинство украинцев впервые за «300-летнюю историю» страны поддерживают вступление Украины в НАТО и Евросоюз, а Североатлантический альянс он назвал «единственной гарантией выживания».