Российские ПВО под Астраханью отразили налет условного противника

Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактических учений в Астраханской области отразили массированную атаку самолетов условного противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Как отмечается, в учениях участвовали около 1,5 тысяч военнослужащих ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, а также было задействовано более 200 единиц военной техники.

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По замыслу учений, дежурные расчеты обнаружили массовый подлет авиации условного противника. По словам Астафьева, учебные цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения все объекты были уничтожены.

Сообщается, что в учениях были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М1», «Оса», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Тунгуска», «Стрела-10» и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал проводить крупные военные учения каждые пять лет.