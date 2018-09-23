Минобороны рассказало о «других неопровержимых данных» об атаке на Ил-20

У Министерства обороны России есть неопровержимые данные, которые подтверждают материалы, продемонстрированные в ходе брифинга по крушению Ил-20 в Сирии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«Хотел бы обратить внимание тех, кто будет пытаться неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга», — сказал Конашенков.

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Он также подчеркнул, что в министерстве учли материалы, которые были переданы израильской стороной.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Израиля оспорили российскую версию крушения Ил-20.