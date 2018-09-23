Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Видеозапись прохода двух кораблей военно-морских сил Украины, буксира «Корец» и корабля управления «Донбасс», под арками Крымского моста было опубликовано на сайте «Вести.ru».

На видео видно, как два украинских судна, сопровождаемые российскими кораблями, проходят под арками Крымского моста по направлению к Азовскому морю.

Ранее сообщалось, что сопровождаемые российскими пограничными кораблями корабли военно-морских сил Украины прошли под арками Крымского моста. Они проследовали в Бердянск для участия в создании военно-морской базы Украины на Азовском море, сообщили украинские СМИ.