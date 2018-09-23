Израиль продолжит противодействие Ирану в Сирии после инцидента с Ил-20

Вооруженные силы Израиля после трагического инцидента с российским Ил-20 продолжат противодействовать закреплению военного присутствия Ирана в Сирии, а также попыткам переправить оружие движению «Хезболла», передает РИА «Новости».

«Армия обороны Израиля продолжит действовать, согласно распоряжениям правительства страны, против непрекращающихся попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и оснастить террористическую организацию «Хезболлах» летальным и точным вооружением», — говорится в тексте сообщения.

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Соответствующее заявление израильская армия опубликовала после того, как Министерство обороны России возложило на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика Ил-20.

Ранее сообщалось, что Израиль оспорил российскую версию крушения Ил-20.