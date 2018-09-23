Корабли ВМС Украины приблизились к Крымскому мосту

Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве Крыма.

Ранее стало известно, что два украинский судна — A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» — вошли в российскую исключительную экономическую зону около берегов Крыма. СМИ сообщали, что они будут участвовать в создании новой украинской военно-морской базы в Азовском море.

Реклама

«В 13.50 [корабли] вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста», — сообщил источник агентства.

Кроме того, уточняет агентство, оба корабля ранее запросили разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале. Они сопровождаются кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ.