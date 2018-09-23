Эрдоган предупредил об угрозе «террористического болота» под эгидой США в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал самым опасным сирийским регионом территорию, расположенную восточнее реки Евфрат. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, эта область находится под контролем сил самообороны сирийских курдов.

«В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото», — сказал Эрдоган.

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Он добавил, что это «болото» расширяется благодаря поддержке некоторых союзников Анкары. Так президент намекнул на действия Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США эвакуировала главарей ИГ (организация запрещена в России) из сирийской провинции.

«Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.