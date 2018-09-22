Минобороны раскроет детали катастрофы Ил-20 в Сирии

Минобороны России анонсировало публикацию детальной информации о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у берегов Сирии, передает РИА «Новости».

«В воскресенье, 23 сентября, министерство обороны Российской Федерации опубликует детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что будет приведена «поминутная хронология трагедии».

Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров. Позже выяснилось, что самолет был сбит сирийскими ВВС по вине Израиля.