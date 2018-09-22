МИД Ирана возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на военном параде на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.
Теракт на военном параде в городе Ахвазе на юго-западе Ирана произошел утром 22 сентября.
«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и финансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. Дети и молодежь оказались в числе жертв. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов за такие атаки», — написал Зариф.
Также глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран «быстро и решительно» примет ответные действия для защиты своих граждан.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта в Иране возросло.