МИД Ирана возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на военном параде на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

Теракт на военном параде в городе Ахвазе на юго-западе Ирана произошел утром 22 сентября.

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«Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и финансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. Дети и молодежь оказались в числе жертв. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов за такие атаки», — написал Зариф.

Также глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран «быстро и решительно» примет ответные действия для защиты своих граждан.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта в Иране возросло.