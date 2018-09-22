США заявили о четырех российских самолетах у берегов Аляски

Командование воздушно‑космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что что засекло четыре российских самолета-разведчика возле американского штата Аляска. Об этом говорится в официальном твиттере NORAD.

Согласно заявлению ведомства, две группы по два российских морских разведывательных самолета были идентифицированы в воздушном пространстве у берегов Аляски 21 сентября.

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При этом подчеркивается, что российские воздушные судна находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ США или Канады.

Ранее сообщалось, что у Черноморского побережья России засекли американский беспилотник.