Глава Генштаба ВС России поговорил с главкомом НАТО
Руководитель Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главнокомандующим объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти, сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».
«Двадцать первого сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности и текущее состояние российско-натовского взаимодействия по военной линии».
Ранее генсек НАТО обвинил Россию в препятствовании вступлению Македонии в альянс.