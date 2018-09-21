Десант Украины похвастался «захватом» штаба США после блуждания по лесам

Вооруженные силы Украины сообщили о том, что ротой десантников в ходе международных учений Saber Junction 2018, которые проходят в Германии был «захвачен» американский штаб, передает РИА «Новости».

«Враг не ожидал прибытия украинцев на его место, и без серьезного сопротивления наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы технологии, а условные потери украинцев — два человека», — сообщили в ВСУ.

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Военные также рассказали, что перед захватом на протяжении девяти часов «блуждали по лесам».

Ранее сообщалось, что американский сенат решил разрешить Пентагону увеличить военную помощь, оказываемую Украине.