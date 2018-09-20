Израиль передал России данные о сбитом в Сирии Ил-20

Израиль передал российским военным информацию о сбитом в Сирии самолете Ил-20. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В четверг, 20 сентября, в Москву прибыл главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Как рассказали в израильское армии, он встретился с главкомом ВКС России Сергеем Суровикиным и другими военными чиновниками.

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В ЦАХАЛ рассказали, что передали Москве результаты собственного расследования крушения Ил-20, а также предполетную информацию. Помимо этого, израильские военные уведомили российских коллег о «попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом крушение Ил-20.

17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийской ПВО, погибли 15 человек. Минобороны России заявило, что израильские самолеты прикрылись российским Ил-20, в результате чего произошла катастрофа.