Порошенко пообещал ликвидировать базу Черноморского флота России в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что после «возвращения» Крымского полуострова в состав страны российского флота в регионе не будет. Об этом политик сказал во время своего ежегодного послания Верховной раде, трансляцию которого ведет «112 Украина».

Отмечается, что украинский лидер снова призвал убрать из конституции страны норму, разрешающую российскому Черноморскому флоту находиться в Севастополе.

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«После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко хочет исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.