Делегация ВВС Израиля отчитается в Москве о сбитом Ил-20

Военная делегация Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным в четверг, 20 сентября, отправится в российскую столицу, передает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Сообщается, что израильская военная делегация намерена представить информацию об инциденте с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит противовоздушной обороны Сирии во время отражения израильского авианалета.

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«Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех ее аспектах, включая… основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля», — говорится в пресс-релизе.

Российский самолет-разведчик Ил-20 упал в Средиземное море в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. 15 российских военнослужащих погибли. Россия возложила ответственность за крушение самолета на Израиль, поскольку израильские самолеты, по данным Минобороны России, прикрывались за российским Ил-20, из-за чего Сирия по ошибке атаковала российский истребитель.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин назвал крушение Ил-20 «трагической случайностью».