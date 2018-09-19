В ОБСЕ назвали Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал восток Украины одной из самых заминированных территорий в мире, передает РИА «Новости».

По его словам, это произошло из-за текущего военного конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года.

«Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире», — заявил Сайдик.

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Данное заявление спецпредставитель ОБСЕ сделал в среду, 19 сентября, в Минске, комментируя переговоры по урегулированию в Донбассе в рамках заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп.

Дипломат отметил, что подгруппа, помимо разминирования, также обсудила соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств противоборствующих сторон от линии соприкосновения.

Ранее в ЛНР заявили, что самой частой причиной гибели украинских солдат в Донбассе являются подрывы на минных заграждениях.