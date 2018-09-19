National Interest: в крушении Ил-20 виновен непрофессионализм армии Сирии

Истинной причиной крушения российского военного самолета-разведчика Ил-20 на территории Сирии является некомпетентность и непрофессионализм сирийских войск, пишет американский журнал The National Interest.

После этого инцидента России, вероятно, придется принять дополнительные меры, отмечает National Interest. Например, Москва может улучшить систему опознавания «свой-чужой» как на российских, так и на сирийских объектах вооружения, говорится в материале. Кроме того, России придется увеличить расходы на подготовку войск президента Сирии Башара Асада, чтобы повысить уровень компетенции и предотвратить подобные инциденты, пишет американский журнал.

В ночь на 18 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военными на борту был сбит комплексом С-200 сирийских ПВО. Российское министерство обороны возложило вину на Израиль, заявив, что их силы создали опасную ситуацию в районе сирийского города Латакии. При этом Россию по горячей линии Израиль уведомил лишь за минуту до удара, что не позволило вывести Ил-20 в безопасную зону. Президент России Владимир Путин позже указал на «цепь трагических случайностей», в результате которой погибли российские военные.