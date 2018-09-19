Путин рассказал о превосходстве нового российского оружия

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Президент России Владимир Путин заявил, что новейшие образцы оружия, которые поступят в российскую армию в результате осуществления госпрограммы, превосходят зарубежные аналоги, передает РИА «Новости».

При этом президент подчеркнул, что уже в настоящий момент необходимо думать о создании новых видов вооружения. По словам Путина, российская военная программа уже рассчитана до 2027 года, и уже в ближайшее время начнется ее реализация.

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«В результате выполнения программы в войска должны поступить новые, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил,что в программе были учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия Сирии.

Путин уточнил, что речь идет о ракетном комплексе «Сармат», истребителе пятого поколения Су-57, высокозащищенном танке на боевой платформе «Армат», а также ЗРК С-500 и подводной лодке проекта 677.

Ранее сообщалось, что Путин пострелял из винтовки в парке «Патриот».