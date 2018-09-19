Командование проверяет боеготовность Балтийского флота

Командование Западного военного округа сообщило о проверке боевой готовности Балтийского флота, передает РИА «Новости».

«Командование Западного военного округа проводит проверку боеготовности сил Балтийского флота. В проверке задействованы органы военного управления флота, а также ряд соединений и воинских частей армейского корпуса БФ, корабли и суда обеспечения Балтийской военно-морской базы и соединений надводных и десантных кораблей, а также авиабаза морской авиации с подразделениями обеспечения», — сообщили представители ЗВО по Балтфлоту.

По их словам, в проверке боеготовности участвуют более двух тысяч военных, 100 единиц колесной и гусеничной техники, а также корабли и морская авиация флота. Основной целью проверки является оценка готовности дежурных сил флота.