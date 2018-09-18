Мэттис отверг свое увольнение из Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что сообщения о его возможном увольнении не стоит воспринимать серьезно. Слова Мэттиса передает Reuters.

По словам главы Пентагона, такие слухи довольно часто возникали с момента его назначения в январе 2017 года.

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«Скоро этот слух забудется и люди, которые его придумали, смогут придумать следующий», — отметил Мэттис.

Он заметил, что подобные сообщения являются «обычным делом» и сказал, что относится к ним «с юмором».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники писала, что президент США Дональд Трамп разочаровался в Мэттисе и планирует его уволить. Отмечалось, что американский президент-республиканец обеспокоился, что Мэттис в глубине души может быть демократом.