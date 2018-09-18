Помпео отреагировал на крушение российского Ил-20 в Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии. Заявление американского дипломата опубликовано в твиттере телеканала ABC.

«США выражают скорбь в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, который был сбит огнем ПВО сирийского режима», — говорится в заявлении Помпео.

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Он посчитал, что этот «трагический инцидент» демонстрирует необходимость выработки постоянного, мирного и политического решения по сирийскому конфликту. Помпео подчеркнул, что решение должно быть найдено в рамках резолюции 2254 Совбеза ООН и указал на неприемлемость транзита «опасных систем вооружения Ираном через Сирию».

Ранее постпредство США при ООН выражало соболезнования в связи с крушением Ил-20.