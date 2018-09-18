Оборудование Ту-214 сертифицируют для полетов над США

Заместитель государственного секретаря Андреа Томпсон заявила, что США в течение суток проведут сертификацию оборудования на борту нового российского самолета Ту-214ОН, который предназначен для полетов по Договору открытого неба. Слова представителя Госдепа передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу. Тогда американские власти не пояснили свое решение.

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«Дело не в том, что мы не смогли сертифицировать, мы взяли время на консультации с другими техническими специалистами», — отметила Томпсон.

Она подчеркнула, что решение о сертификации оборудования российского самолета будет принято в течение 24 часов.