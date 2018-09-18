Шойгу рассказал, чем занимался сбитый в Сирии Ил-20

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сбитый в Сирии Ил-20 выполнял разведывательные задачи в Идлибской зоне деэскалации. Слова министра передает РИА «Новости».

Он отметил, что Ил-20 во время нанесения удара находился между четырьмя израильскими самолетами F-16 и территорией Сирии.

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«Наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, выполнял разведзадание как раз по Идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии», — сказал Шойгу.

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Ранее Шойгу заявлял, что российская сторона уведомила израильских коллег об ответе на сбитый в Сирии Ил-20.