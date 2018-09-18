Путин указал на «цепь трагических случайных обстоятельств» в крушении Ил-20

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с российским самолетом Ил-20 похож на «цепь трагических случайных обстоятельств». Слова президента передает корреспондент «Газеты.Ru».

Российский лидер также отметил, что в трагедии «необходимо разобраться». Он подчеркнул, что отношение России к инциденту изложено в официальном заявлении российского Минобороны, которое было согласовано лично с ним.

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Путин заверил, что после инцидента с самолетом Россия обеспечит дополнительную безопасность российским военным в Сирии.

«И это будут такие шаги, которые заметят все», — пообещал президент.

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Ранее сообщалось, что Израиль переложил ответственность за сбитый Ил-20 на Сирию и Иран. Представители Израиля заявили, что считают Сирию «полностью ответственной» за крушение Ил-20.