В Минобороны заявили о праве на адекватный ответ Израилю в Сирии

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В Министерстве обороны России сообщили, что российская сторона оставляет за собой право на адекватный ответ Израилю после действий, которые привели к гибели 15 человек на борту российского самолета Ил-20 в Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

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Ранее в Министерстве обороны возложили ответственность за гибель 15 человек на борту Ил-20 в Сирии на Израиль.

Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.

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