Глава разведки США отреагировал на встречу Путина и Эрдогана по Сирии

Начальник Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли прокомментировал встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

По мнению Эшли, переговоры Путина и Эрдогана дают надежду на урегулирование сирийского конфликта.

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«Обнадеживает, что у нас есть такие обсуждения, обсуждения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным», — сказал Эшли.

Глава американской разведки назвал сирийскую провинцию Идлиб «кипящим котлом», поскольку в этом регионе существует «около 20 разных групп и организаций».

При этом Эшли выступил против военной операции в Идлибе, подчеркнув, что Соединенные Штаты выступают за диалог и взаимодействие разных групп в поисках мира.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.