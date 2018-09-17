Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны по линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских правительственных войск, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, стороны намерены завершить создание демилитаризованной зоны к 15 октября текущего года.

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«На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что контролировать демилитаризованную зону в Идлибе будут подвижные патрульные группы турецких подразделений и подразделения российской военной полиции.

»«К 10 октября 2018 года по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок», — добавил Путин.

Встреча лидеров России и Турции состоялась 17 сентября в Сочи.