Минобороны: в ВС Украины рассматривали возможность повторения трагедии с МН17

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Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков выразил опасения, что украинская сторона уничтожит данные о ракете, которая сбила МН17 в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Конашенкова, в настоящее время данные о ракете должны находиться в архивах 223-го зенитно-ракетного полка ВС Украины. Он добавил, что на имеющейся в распоряжении аудиозаписи слышен голос украинского полковника Руслана Гринчака.

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«Произнесенная им фраза о возможности сбить еще один малайзийский Boeing подтверждает его осведомленность об обстоятельствах крушения МН17», — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны проинформировали о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17.