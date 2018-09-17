Минобороны перехватило аудиозапись переговоров украинских военных по поводу MH17
В российском Минобороны заявили о перехвате аудиозаписи с переговорами украинских военнослужащих, подтверждающей, что украинская сторона причастна к крушению МН17 в Донбассе. Об этом сообщает RT.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, запись была сделана в 2016 году. Голос принадлежит полковнику украинских ВС Руслану Гринчаку, на момент авиакатастрофы он командовал 164 радиотехнической бригадой ПВО страны.
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«Анализ ее содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing», — заявил Конашенков.
Ранее в Минобороны проинформировали о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17.