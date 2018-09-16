В Киеве назвали сроки создания военно-морской базы в Азовском море

Власти Украины планируют создать военно-морскую базу вооруженных сил страны в Азовском море до конца 2018 года, сообщили официальные представители кабинета министров страны, передает РИА «Новости».

«Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины», — заявили представители кабмина Украины.

Реклама

Они также сообщили о том, что в Бердянске были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал «агонией» слова президента Украины Петра Порошенко о намерении России «оккупировать» Азовское море.