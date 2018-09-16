WSJ: эксперты ООН обвинили КНДР в продаже оружия САР

Группа экспертов ООН подготовила доклад о том, как Северная Корея нарушает международные санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, специалисты обвинили КНДР в продаже оружия Сирии, Йемену и Ливии.

Как отмечается, эксперты ООН якобы выявили рост поставок горючего в Северную Корею на судах России и Китая.

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При этом специалисты утверждают, что у Китая и КНДР есть более 200 совместных предприятий.

Ранее сообщалось, что США созвали заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за несоблюдения рядом стран санкций в отношении КНДР.