В ЛНР заявили о нарушении Украиной «школьного перемирия»

За минувшие сутки украинские силовики несколько раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, всего было зафиксировано три эпизода нарушения режима перемирия. Отмечается, что обстрелы производились, в том числе, из минометов и гранатометов.

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«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что соглашение о перемирии в Донбассе было достигнуто 22 августа, 29 августа оно вступило в силу. Перемирие называют «школьным», поскольку оно было приурочено к началу нового учебного года.