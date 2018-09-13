США призвали ФРГ к «военной солидарности» в Сирии

Правительство США призвало власти Германии к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии. Об этом сообщает Handelsblatt.

По словам спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри, Вашингтон стремится заручится поддержкой своих союзников.

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Он также добавил, что данные действия обусловлены внутренней политикой страны.

Джеффри подчеркнул, что военная солидарность является лучшей демонстрацией поддержки.

Ранее сообщалось, что в бундестаге оценили перспективы участия Германии в сирийской операции.