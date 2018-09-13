Генсек ООН: возможности «мягкой силы» США сокращаются

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время США обладают ограниченными возможностями использования так называемой мягкой силы. Об этом сообщает The Atlantic.

По его словам, это связано с тем, что Вашингтон вовлечен во многие существующие в мире конфликты.

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Он также добавил, что привлекательность американского общества «становится все менее очевидной».

Гутерреш подчеркнул, что миру «необходимо научиться» приспосабливаться к данной ситуации.

Ранее сообщалось, что генсек ООН призвал прекратить военную эскалацию в Сирии.