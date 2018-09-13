МИД: боевики в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, боевики активно проводят мероприятия по централизации управления и подготовке к долгосрочной обороне.

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Она также подчеркнула, что в настоящее время боевики устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению.

Ранее в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что несколько тысяч боевиков сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб.

Как отмечалось, боевики готовятся атаковать Хаму и Алеппо.