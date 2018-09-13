МИД: США пытаются искусственно продлить противостояние в САР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается искусственно продлить противостояние в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, США пытаются продлить противостояние в САР через спасение от окончательного разгрома связанных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) террористов.

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Она также добавила, что американская сторона сохраняет свое незаконное присутствие в Сирии.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон пытается изменить вектор событий в САР.

Ранее Захарова, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг сирийского «химического досье», предостерегла США от новых опасных шагов в Сирии.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.