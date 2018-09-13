Армия Сирии уничтожила тоннели террористов рядом с Дамаском

Вооруженная армия Сирии уничтожила тоннели боевиков террористических организаций в восточном пригороде Дамаска, в результате чего в городе были слышны звуки разрывов, заявил военный источник, передает РИА «Новости».

«Армия взорвала тоннели, выкопанные террористами в районах поселений Джобар и Айн-Тарма в восточном пригороде Дамаска, вследствие этого были слышны взрывы», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что Пентагон может ударить по войскам России, Сирии или Ирана, если при освобождении Идлиба от боевиков войска Башара Асада применят химоружие.

В случае нанесения американцами нового удара по Сирии, он будет более масштабным, чем все предыдущие, заявляют источники в Вашингтоне.