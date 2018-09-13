Atlantic: Россия не хочет крупного военного конфликта

Российские военные учения «Восток-2018» предназначены для демонстрации силы Москвы, которая в настоящее время не в состоянии вести настоящий конфликт, пишет издание The Atlantic.

Российские военные учения «Восток-2018», которые включают операции психологической войны и «геополитический гамбит», проводятся во время того, как Россия пытается вернуть себе «боевую энергию» и способность к руководству большими военными операциями, отмечается в материале. Однако не следует предполагать, что подобные масштабные учения являются демонстрацией желания России какого-либо крупного военного конфликта, пишет издание. Эти учения следует рассматривать в качестве использование Россией своих военных для того, чтобы перехитрить и дезориентировать Запад, говорится в материале.

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Во время того, как Вашингтон и Европа пытаются дипломатически изолировать Москву, масштабные военные учения явно задумывались как сообщение о том, что Москва все еще способна сотрудничать со странами, не желающими следовать за Западом, пишет The Atlantic.

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае проходят самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. 13 сентября состоится основной этап маневров, в ходе которого воинские формирования ВС России и Народно-освободительной армии Китая отрабатывают действия по отражению наступления условного противника.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поприветствовал участников военных учений «Восток-2018».

«Газета.Ru» следила за военными маневрами российской армии в режиме онлайн.