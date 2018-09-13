В Пентагоне считают «героической» работу «Белых касок»

Представитель Пентагона высоко оценил работу организации «Белые каски», передает РИА «Новости».

По словам источника, эта неправительственная организация спасла тысячи людей.

«…США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую работу», — сказал источник.

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Он добавил, что российская сторона, обвиняющая «Белые каски» в провокациях, искажает правду, а также нападает на спасающих жизни людей членов организации.

Ранее официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт заявила о необоснованности обвинений российской и сирийской сторон в отношении «Белых касок».