Путин поприветствовал участников маневров «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников военных учений «Восток-2018», передает РИА «Новости».

Президент понаблюдал за ходом учений, после чего отправился на смотр войск.

Ранее сообщалось, что Путин поднялся на вышку для просмотра розыгрыша военных действий.

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На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае проходят самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. 13 сентября состоится основной этап маневров, в ходе которого воинские формирования ВС России и Народно-освободительной армии Китая отрабатывают действия по отражению наступления условного противника.

«Газета.Ru» следит за военными маневрами российской армии в режиме онлайн.