В Минобороны заявили об участии детей и сирот в инсценировках химатак в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики отобрали 22 детей с родителями в провинции Алеппо для инсценировки химатак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что боевики отобрали детей со своими родителями из населенных пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо.

Реклама

«Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы «Икаб», подконтрольной террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявляли, что телеканалы США и Ближнего Востока отсняли постановочную химатаку в Сирии.

Группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.