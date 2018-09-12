СМИ раскритиковали идею Пентагона о создании ПРО космического базирования

В марте 1983 года президент США Рональд Рейган выступил в Овальном кабинете Белого дома с речью, где представил программу создания системы противоракетной обороны (ПРО), элементы которой были бы расположены на орбите, чтобы противостоять ракетам противника до того, как они попадут на территорию Соединенных Штатов, пишет издание Defense One.

В то время эту программу сразу же окрестили «Звездными войнами». Тем не менее, неосуществимая с самого начала программа, так и не была реализована, говорится в материале. Издание отмечает, что это и к лучшему — ведь тогда новая программа США повлекла бы реакцию СССР и еще большую гонку вооружений.

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Более 30 лет спустя многие эксперты считают ту программу «опасным пережитком прошлого», однако в настоящее время Пентагон решил вернуться к идее ПРО в космическом пространстве.

Как отмечает издание, закон о направлении развития национальной обороны в США на 2019 год предполагает начало разработки Пентагоном плана по реализации ПРО космического базирования, хотя против нее выступали некоторые военные чиновники. Тем не менее, оппозиция оправдана, так как перехватчики космического базирования чрезвычайно дороги и c функциональной точки зрения нежизнеспособны, а это повлекло бы за собой «стратегические последствия», отмечает Defense One. Именно поэтому, конгресс США должен отказаться от этой программы, говорится в материале.

Так, стоимость такой программы, по оценкам экспертов, варьируется, однако они считают, что цена может оказать недоступной и стать еще одним бременем для налогоплательщиков. Существующей на данный момент программе противоракетной обороны США наземного базирования, общая стоимость которой оценивается в почти $70 млрд, еще предстоит доказать свою эффективность, пишет Defense One. Например, в 18 случаях программа смогла уничтожить ракету-мишень только девять раз — это 50-процентный показатель. В последних пяти испытаниях программы перехватчик эффективно сработал всего два раза, отмечает издание. Тем не менее, программу никогда не тестировали на реальных ракетах противников, которые умеют «обманывать» радары, а в этом случае процент отказа был бы еще выше, заключает Defense One.

Ранее сообщалось, что США хотят разметить в космическом пространстве сенсорный слой противоракетной обороны (ПРО).