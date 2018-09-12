Российские военные продемонстрировали технику «сирийского вала»

Российские военные ротных тактических групп мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа продемонстрировали тактику «сирийского вала» и «тоннельной войны» в ходе маневров на Ставрополье, передает ФАН.

«Ротные тактические группы проводят двусторонние учения на общевойсковом полигоне Николо-Александровский. В учениях задействовано порядка одной тысячи военнослужащих», — сказал руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

При применении тактики «сирийский вал» вооруженные отделения ведут огонь по стационарным целям с хода и под прикрытием. Предварительно создается насыпь из песка, предназначенная для укрытия гиупмрвыз групп. Убежище потом передвигает военная техника, за которой следуют разведывательные группы. С помощью передвижной насыпи удается без потерь подойти близко к позициям врага.