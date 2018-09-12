В США не нашли свидетельств наличия химоружия у сирийской оппозиции

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у Соединенных Штатов нет свидетельств того, что оппозиция в Сирии обладает химоружием. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мэттиса, в настоящее время американская сторона видит «ноль свидетельств» наличия химического оружия у сирийской оппозиции. Он заметил, что об этом неоднократно заявляла российская сторона.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что жители провинции Идлиб заявили о начале съемок постановочной химатаки. В регион прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального отделения одного из крупнейших телеканалов США.