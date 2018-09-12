США пообещали Ирану решительный ответ, если в Ираке пострадают американцы

Американская сторона считает, что Иран имеет отношение к беспорядкам в Ираке, и предупредила об ответе, который последует, если на иракской территории пострадают граждане США. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что Соединенные Штаты обратили внимание на произошедшие в Ираке атаки, которые были в том числе и против консульства страны в Басре и посольства в Багдаде. При этом отмечается, что Тегеран не предотвратил действия своих «ставленников» на иракской территории и продолжает осуществлять их подготовку и поставки оружия в регион, а также предоставляет финансовую помощь.

Реклама

«Соединенные Штаты привлекут к ответственности режим в Тегеране за любую атаку, которая приведет к ущербу нашему персоналу или американской правительственной инфраструктуре», — подчеркивается в заявлении.

Уточняется, что ответ Вашингтона будет «быстрым и решительным».

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет под председательством президента США Дональда Трампа и будет связано с ситуацией вокруг Ирана.