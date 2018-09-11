Власти Латвии поддержали покупку у США вертолетов Black Hawk

Правительство Латвии поддержало приобретение четырех вертолетов Black Hawk у США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны страны.

По данным агентства, договор между США и Латвией включает в себя обучение персонала и покупку запасных частей для вертолетов.

Реклама

Как отмечается, стоимость сделки оценивается в €175 млн.

При этом первые вертолеты Латвия должна получить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk.

Как отмечалось, Латвия получит четыре вертолета Black Hawk, десять двигателей и сопутствующее оборудование.