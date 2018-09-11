Британия пообещала ответить на применение химоружия в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в твиттере заявил, что Лондон вместе с союзниками ответит на применение химического оружия в Сирии.

По его словам, Британия и ее союзники решительно ответят в случае применения химоружия властями Сирии на территории страны.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций.

Также в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что жители провинции Идлиб заявили о начале съемок постановочной химатаки.