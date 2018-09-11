В ООН заявили о нехватке средств для оказания помощи беженцам из САР

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабара Балох заявила, что организации не хватает около $270 млн для оказания необходимой помощи сирийским беженцам. Об этом сообщается на сайте управления.

По ее словам, в текущем году, для помощи беженцам, организации необходимо $1,97 млрд.

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Она также добавила, что в настоящее время управление получило $610 млн.

Балох подчеркнула, что $270 млн срочно необходимы для помощи наиболее незащищенным беженцам.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не может принимать беженцев из Сирии.