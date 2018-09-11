Под Воронежем загорелся военный полигон

Под Воронежем произошел пожар на военном полигоне «Погоново», где горят около 90 гектаров леса и травы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного лесопожарного центра.

«Сегодня днем от жителей близлежащих населенных пунктов стала поступать информация о пожаре на полигоне «Погоново» в Хохольском районе. Сейчас огнем охвачено 90 гектаров — лес, трава», — сказал он.

Реклама

По его словам, тушением пожара занимаются 52 человека от МЧС и областного лесопожарного центра. Также к ликвидации возгорания привлечены военные.

Причина пожара пока неизвестна.

В мае спасатели несколько дней тушили пожар на военном полигоне в Эстонии. Пожар произошел из-за того, что загорелся молодой лес и почва на соседних участках.